Лопес: бой с Ломаченко не состоится, пока не закончится история с коронавирусом

Чемпион мира по версии IBF в лёгком весе Теофимо Лопес заявил, что поединок с Василием Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира не состоится, пока мир не справится с пандемией коронавируса.
«Неколько дней назад мы с отцом поговорили с Бобом Арумом. Он хочет, чтобы я дрался без зрителей. Арум рассчитывал, что соглашусь на это. Ответил, что не могу из-за астмы, боюсь заразиться. Но если первые бои без зрителей пройдут гладко и никто не заразится, готов обсудить бой. Арум тоже хочет, чтобы болельщики были на арене. Бой с Ломаченко не состоится, пока не закончится история с коронавирусом», — приводит слова Лопеса BoxingScene.
Напомним, чемпион мира по версиям WBA Super, WBC Franchise, WBO Василий Ломаченко должен был встретиться с обладателем пояса по версии IBF Теофимо Лопесом в мае. Но из-за пандемии коронавируса бой перенесли на неопределённый срок.
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