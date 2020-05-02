Лопес: бой с Ломаченко не состоится, пока не закончится история с коронавирусом

Чемпион мира по версии IBF в лёгком весе Теофимо Лопес заявил, что поединок с Василием Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира не состоится, пока мир не справится с пандемией коронавируса.



«Неколько дней назад мы с отцом поговорили с Бобом Арумом. Он хочет, чтобы я дрался без зрителей. Арум рассчитывал, что соглашусь на это. Ответил, что не могу из-за астмы, боюсь заразиться. Но если первые бои без зрителей пройдут гладко и никто не заразится, готов обсудить бой. Арум тоже хочет, чтобы болельщики были на арене. Бой с Ломаченко не состоится, пока не закончится история с коронавирусом», — приводит слова Лопеса BoxingScene.



Напомним, чемпион мира по версиям WBA Super, WBC Franchise, WBO Василий Ломаченко должен был встретиться с обладателем пояса по версии IBF Теофимо Лопесом в мае. Но из-за пандемии коронавируса бой перенесли на неопределённый срок.

Арум не собирается проводить бой Ломаченко с Лопесом без зрителей