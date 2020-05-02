Девушка — боец UFC объяснила, зачем выкладывает откровенные фото с мужем

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC в наилегчайшей весовой категории, объяснила, почему решила опубликовать в «Инстаграме» откровенные фотографии с мужем, Остином Вандерфордом.



«Мы с Остином снимали то ли видео, то ли фото в зале. Посмотрела краем глаза и спросила: „Ты что, обнажённый здесь?“. Он был в очень коротких шортах. Остин и правда тренируется в таких. Потом сказала, что у меня появилась лучшая в истории идея. В итоге мы сделали фото, где я сижу на медицинском мяче, а Остина прикрывает боксёрская груша. Дальше больше, потому что фото понравилось.



Это было не ради шумихи, не для привлечения внимания. Просто хотела показать, что надо любить свою вторую половинку и весело проводить время вместе», — приводит слова Ванзант MMAFighting.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.