«Это просто другой уровень». Нурмагомедов восхитился тренировкой Майка Тайсона
Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов восхитился работой на лапах 53-летнего боксёра Майка Тайсона. Нурмагомедов оставил комментарий под постом Тайсона в «Инстаграме» с видео, на котором показано, как Тайсон тренируется.
«Не могу поверить. Это просто другой уровень», — написал в комментариях под постом Хабиб Нурмагомедов.
На профессиональном ринге на счету Тайсона 56 боёв: 50 побед (44 — нокаутом), шесть поражений. Американец — абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов (1987—1990), чемпион мира по версиям WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990), The Ring (1988—1990). До Флойда Мейвейзера был самым высокооплачиваемым боксёром в мире.
Майк Тайсон показал феноменальную работу на лапах
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