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Бой с участием Вудли, вероятнее всего, возглавит турнир UFC 23 мая

Бой с участием Вудли, вероятнее всего, возглавит турнир UFC 23 мая
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт рассказал о планах по организации очередного турнира на 23 мая. По его словам, участником главного поединка шоу может стать экс-чемпион в полусреднем весе Тайрон Вудли.

«Сейчас работаем над тем, чтобы организовать поединок Тайрону Вудли. После трёх турниров с 9 по 16 мая организуем ещё один турнир. Таким образом, мы проведём четыре шоу за 14 дней. Вероятнее всего, бой с участием Тайрона станет главным событием», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

По сведениям источников, соперником Вудли станет Гилберт Бёрнс, занимающий шестое место в рейтинге организации.

Напомним, UFC в ближайшее время планирует организовать три турнира в штате Флорида, США. Соревнования пройдут 9, 13 и 16 мая.

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