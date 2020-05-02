Бой с участием Вудли, вероятнее всего, возглавит турнир UFC 23 мая

Президент UFC Дэна Уайт рассказал о планах по организации очередного турнира на 23 мая. По его словам, участником главного поединка шоу может стать экс-чемпион в полусреднем весе Тайрон Вудли.

«Сейчас работаем над тем, чтобы организовать поединок Тайрону Вудли. После трёх турниров с 9 по 16 мая организуем ещё один турнир. Таким образом, мы проведём четыре шоу за 14 дней. Вероятнее всего, бой с участием Тайрона станет главным событием», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

По сведениям источников, соперником Вудли станет Гилберт Бёрнс, занимающий шестое место в рейтинге организации.

Напомним, UFC в ближайшее время планирует организовать три турнира в штате Флорида, США. Соревнования пройдут 9, 13 и 16 мая.