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Сехудо — Тайсону: ты лучший, дядя Майк

Сехудо — Тайсону: ты лучший, дядя Майк
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо восхитился работой на лапах бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Майка Тайсона, который выложил соответствующий ролик на странице в «Инстаграме».

«Дядя Майк, ты лучший», — написал Сехудо в комментариях к видеозаписи.

Напомним, не так давно Майк Тайсон объявил о намерении вернуться на ринг. Американец хочет возобновить карьеру ради проведения нескольких благотворительных поединков.

Тайсон — один из величайших боксёров в истории спорта. Майк завершил профессиональную карьеру в 2005 году, проиграв малоизвестному ирландцу Кевину Макбрайду. Тайсон провёл 58 поединков в карьере, одержав 50 побед (44 — нокаутом), потерпев шесть поражений, две встречи были признаны несостоявшимися.

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