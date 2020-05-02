Валуев не собирается давать уроки бокса Соловьёву

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Николай Валуев поделился мыслями об ударной технике известного телеведущего Владимира Соловьёва и подчеркнул, что не намерен давать ему уроки бокса. Напомним, последний не так давно показал, как нужно правильно наносить удар.
«Готов ли дать ему пару уроков? Думаю, у него есть тренеры, которые ему покажут. Зачем ему я? В динамике и технике удара всё достаточно похоже. Любой мастер спорта по боксу или кикбоксингу сможет Соловьёву объяснить, как правильно бить», — приводит слова Валуева «Спорт-экспресс».
Напомним, Владимир Соловьёв стал рассуждать о бойцовских навыках на фоне длительного конфликта в Сети с известным блогером Василием Уткиным. Не так давно Уткин вызывал Соловьёва на баттл, но до этого так и не дошло.
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