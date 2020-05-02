Диллиан Уайт сомневается, что Усик станет чемпионом в супертяжёлом весе

Британский боксёр супертяжёлого веса Диллиан Уайт поделился мыслями о перспективах бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика. По словам Уайта, украинцу будет непросто завоевать звание чемпиона в супертяжёлом дивизионе.
«Не думаю, что Усик станет чемпионом мира в супертяжёлом весе. В теории, при хорошем менеджменте и грамотном выборе соперников, это может случиться, но на практике — я не думаю.
Я просто не представляю, как он может победить любого из нынешних чемпионов. Не думаю, что у него для этого достаточно физической мощи и габаритов. Да, у него отличный набор навыков и великолепная техника, но он недостаточно большой. Он не сможет просто переработать Джошуа, Фьюри или меня на протяжении 12 раундов. В какой-то момент его поймают», — приводит слова Уайта BoxingScene.
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