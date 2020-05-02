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Федерация бокса России за месяц пожертвовала 600 тыс. масок и 36 тыс. литров антисептика

Федерация бокса России за месяц пожертвовала 600 тыс. масок и 36 тыс. литров антисептика
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Горячая линия Федерации бокса России, которая была запущена 31 марта, подвела итоги первого месяца работы. Деятельность оперативного штаба направлена на помощь ветеранам спорта, всем спортсменам России, тренерам, судьям, а также ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам и многодетным семьям на время ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

За месяц в колл-центр организации поступило 184 тысячи звонков со всех регионов страны. Обращения принимались круглосуточно, благодаря чему удавалось ежедневно отвечать на запросы 6 тысяч человек.

Самые популярные запросы — бесплатные наборы масок и антисептиков, которые, как и прежде, находятся в дефиците во всех регионах, а также доставка продуктов, лекарств, вопросы о порядке нахождения на карантине и психологическая помощь.

Федерация бокса России представлена во всех регионах, что помогло обеспечить быструю и бесперебойную доставку средств защиты даже в самые дальние районы РФ. 600 тысяч масок и 36 тысяч литров антисептика добровольцы по всей стране уже доставили тем, кто обратился на горячую линию.

Федерация бокса России направила также 550 продуктовых наборов ветеранам различных видов спорта и Великой Отечественной войны. Ветераны бокса, спортивной гимнастики, гребли, хоккея на траве и других видов спорта получили адресную помощь в виде продуктов питания и средств защиты. Об этом сообщает официальный сайт Федерации бокса.

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