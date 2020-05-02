Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Руслан Проводников снова намекнул на возобновление карьеры. Несколько дней назад он заявил, что ему до сих пор поступают предложения. Теперь же боец сказал, что «бывших спортсменов не бывает».

«В 2016 году я взял паузу, чтобы обдумать и взвесить, все за и против. Мой менеджер, и по совместительству друг, Вадим Корнилов поддержал тогда моё желание работать на политическом поприще во благо своего народа, но предложения поступают до сих пор, а как известно бывших спортсменов не бывает», — написал Проводников на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, 36-летний Руслан Проводников последний раз появлялся на ринге в июне 2016 года. Тогда он единогласным решением судей уступил Джону Молине.