Тони Джонсон: если ты русский, то не убегаешь и не отступаешь, а сражаешься

Боец смешанных единоборств Тони Джонсон, известный по схваткам с Даниэлем Кормье, Александром Волковым и Александром Емельяненко, вспомнил о своём предыдущем поединке, в котором уступил Евгению Гончарову. По мнению американца, он не проиграл ту встречу, а Гончаров не сумел проявить настоящий русский характер.
«В нашем представлении русские — очень волевые ребята. Будь то борьба, гимнастика, смешанные единоборства. Гончаров избегал боя со мной, и это плохо. Если ты русский, то не убегаешь и не отступаешь, а сражаешься.
Думаю, я тогда победил. Я стоял и сражался. А в первом раунде джебом чуть было не отправил его на канвас. Я сражался, владел инициативой, а он убегал. Не думаю, что при таких раскладах он заслуживал победы. Соглашусь с ним на реванш, если он не будет бегать», — приводит слова Джонсона «RT на русском».
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