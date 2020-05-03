Хилл заменит Антигулова в бою с Абреу на турнире UFC, который состоится 23 мая

Американский боец смешанного стиля Джамааль Хилл заменит 33-летнего российского полутяжеловеса Гаджимурада Антигулова в бою с бразильцем Клидсоном Абреу, сообщает MMA Fighting.

Мероприятие пройдёт 23 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США) на стадионе «Вистар Ветеранс Мемориал Арена».

Изначально, бразильский боец должен был провести бой с Антигуловым 13 июня на турнире UFC в Казахстане, но кард был отменён в связи с пандемией коронавируса.

27-летний Клидсон Абреу (15-4) возвращается в октагон после поражения Шамилю Гамзатову раздельным решением судей.

Хилл (7-0) получил место в UFC после того, как остановил Александра Поппека техническим нокаутом в турнире Dana White's Contender Series в июле прошлого года. Затем он одержал победу над Дарко Стосичем в своем первом выступлении под эгидой UFC. Три из семи побед непобедимого проспекта произошли техническим нокаутом.