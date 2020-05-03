Спенс: я должен был погибнуть в день аварии, но со мной был ангел-хранитель

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс вспомнил об аварии, которая случилась с ним в декабре минувшего года. Тогда «Феррари» Спенса перевернулась несколько раз, но, невзирая на это, он выжил и, более того, не получил серьёзных травм.

«Думаю, ангел-хранитель был со мной. Я не сломал ни единой кости, ничего. Единственный момент — повредил шею, были небольшие травмы бедра, болели плечи и были ссадины на лице. Но в целом я был в порядке. В ту ночь я должен был погибнуть и определённо погиб бы, если бы был пристёгнут», — приводит слова американского боксёра BoxingScene.

Отметим, Эррол Спенс рассчитывает вернуться в спорт уже в 2020 году и в скором времени получить объединительные поединки.