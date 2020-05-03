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Кокляев: Россия пытается пародировать американскую мечту, но это дешёвая подделка

Кокляев: Россия пытается пародировать американскую мечту, но это дешёвая подделка
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский стронгмен Михаил Кокляев поделился мнением о США. По его словам, Россия пытается пародировать некоторые идеалы этой страны, но ничего хорошего из этого не получается.

«Именно в нашей стране мы пытаемся пародировать и сделать похожее на американскую мечту. Хотя я всегда говорил, что это дешёвая подделка, даже не китайская. Это российская дешёвая подделка американской мечты, американской улыбки. При этом очень восторгаюсь Америкой 80-х и 90-х годов, когда она была осмысленная и когда у нее был чёткий курс. Сейчас они не понимают, чего им надо.

Как сказал один мой американский друг, русский американец, живущий с 1990 года в США, в мире будет всё, как скажет Америка, потому что всё, что происходит в мире, рождено в Америке. Все движения, даже кроссфит, придуманы в Америке. Как будет в Америке, так будет во всём мире», — сказал Кокляев в интервью, размещённом на канале People News в YouTube.

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