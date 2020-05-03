Мораес: в бою с Яном у меня не будет права на ошибку

Боец легчайшего веса Марлон Мораес поделился ожиданиями от поединка с Петром Яном, который должен состояться 13 июня.

«Уже бился с парнями, обладающими классными навыками. Сейчас даже не могу думать о титульном поединке, потому что вынужден сосредоточиться на подготовке к Яну. Упорно работаю, чтобы победить. Стараюсь прогрессировать во всех аспектах. Знаю, что могу его побить.

Но нельзя забывать, что он отличный ударник и недавно одержал несколько досрочных побед. Он один из претендентов на титул. Посмотрим, что случится 13 июня.

Как бы то ни было, это будет бой двух сильных ударников, нельзя будет и моргнуть. У меня не будет права на ошибку", — рассказал Мораес в интервью, размещённом на канале MMA Fighting в YouTube.