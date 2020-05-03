Кокляев — о финансовом положении: продержимся до осени, если нужно, устроюсь чернорабочим

Российский стронгмен Михаил Кокляев признался, что в условиях карантина ему приходится всерьёз беспокоиться о семейном бюджете. По его словам, если ограничительные меры продлят, он сможет продержаться до осени.

«Есть ли у меня финансовая подушка на самоизоляции? Приходилось что-то откладывать. Были планы сменить автомобиль. Деньги, которые заработал по итогам боя с Александром Емельяненко, уже закончились. Мечта семьи сбылась — мы успели приобрести недвижимость. Раньше жили в съёмной квартире. И до сих пор проживаем, кстати, потому что документы на собственность ещё не пришли. Небольшая квартирка, 75 квадратных метров, забрала призовые деньги с боя с Александром и то, что успел накопить, занимаясь силовым экстримом. Цены очень кусачие, недвижимость в Одинцове дорогая. Но осталась небольшая подушечка. До лучших времён, надеюсь, хватит.

Думаю, до осени ещё можно продержаться. Без каких-то излишеств. Понятно, что сменить автомобиль уже не придётся. Сейчас мысли, как дома сохранить мирный быт, чтобы дочь и жена не ощутили какой-то крайней нужды. Если надо будет, пойду работать чернорабочим. Главное, чтобы семья не почувствовала острой нужды", — казал Кокляев в интервью, размещённом на канале People News в YouTube.