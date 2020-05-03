Рейес: хочу быть тем парнем, который отберёт пояс у Джонса
Боец UFC Доминик Рейес снова заявил, что хочет получить реванш с Джоном Джонсом.
«Реванш с Джоном Джонсом — единственное, что меня сейчас беспокоит. С одной стороны, он должен понести наказание после своего ареста, его могут лишить титула. Но я бы хотел быть тем парнем, который отберёт у него пояс и восстановит справедливость. Я хочу побить его. Пояс принадлежит мне, но прямо сейчас он у Джонса», — приводит слова Доминика Рейеса MMAFighting.
В первой встрече соперников Джонс победил единогласным решением судей, что вызвало неоднозначную реакцию болельщиков и всего сообщества ММА. По мнению большинства, Джон не заслужил победы в той встрече. Рейес практически сразу после неудачи потребовал реванш.
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