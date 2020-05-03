Смоляков: врачи в шоке, от того, насколько умён коронавирус

Российский боец ММА Дмитрий Смоляков поделился информацией о коронавирусе, которую он узнал от знакомых исследователей.



«Я и раньше понимал, что болезнь существует. У меня есть бизнес, связанный с лекарствами. Я отношусь к производству лекарств. Мы следим за обстановкой, и люди, которые у нас работают, брошены на борьбу с коронавирусом. Они рассказывают ситуацию, что вирус постоянно мутирует. Тот, который изучали в январе, к апрельскому отношения никакого не имеет. Ну, так, условно говоря. Тот, который они изучали раньше, о котором думали, что к апрелю будет вакцина, на сегодняшний день выглядит следующим образом: если раньше он спускался только в легкие, то сейчас уже у них вторая стадия изучения — это последствия после излечения от коронавируса.



Большинство, кто излечился от коронавируса, падает через две недели с инфарктом и проблемами сердца. Это настолько умная болезнь, что раньше она спускалась только на легкие, а сейчас спускается на лёгкие, а потом на любое слабое место. У тебя язва — бьет в желудок. Проблемы с кишечником — ударяет туда. И там по принципу рака дожимает организм, чтобы выжать из него максимум. Они говорят: «Мы в шоке, насколько умная болезнь». Я знаю их лично, они сильнейшие в мире лаборанты, учились в лучших школах США и не только", — рассказал Смоляков в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».