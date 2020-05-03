Трояновский: не собираюсь завершать карьеру

Экс-чемпион IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский сообщил, что хочет снова попробовать завоевать титул чемпиона мира.



«Хотел бы снова попробовать стать чемпионом мира. Но коронавирус внёс свои коррективы для всех боксёров. Да, сорванный бой подорвал все планы, но это не было смертельным.



Мы не хотели ограничиваться этим поединком, поскольку бой в Барселоне давал бы возможность на участие в бою в Англии. Я бы хотел провести поединок в Великобритании после снятия всех ограничений, и ранее в качестве соперника рассматривался британец Робби Дэвис-младший.



Я не собираюсь завершать карьеру. Я очень долго шёл к своей цели, и у меня ещё есть желание побоксировать. Не знаю, что из этого выйдет, но я лучше попытаюсь, чем потом буду жалеть», — приводит слова Трояновского официальный сайт Федерации бокса России.