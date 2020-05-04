Марат Балаев: наступающие времена напоминают девяностые

Бывший чемпион ACA в полулёгком весе Марат Балаев высказал мнение о ситуации с коронавирусом.
«Наступающие времена напоминают девяностые. Но мы должны быть сильными! Рано или поздно наступит белая полоса. И очень важно, как достойно мы перенесём чёрную полосу жизни. Главное, мне кажется, не сдаваться и быть предприимчивым и настойчивым.Всё будет хорошо, главное не сдаваться и верить в себя!», написал Балаев в «Инстаграме».
44-летний Марат Балаев провёл в своей карьере 13 поединков, одержав в них 11 побед и дважды потерпев поражение. В последний раз Балаев выходил в клетку 14 декабря 2019 года, победив на турнире АСА 103 раздельным решением судей Диего Брандао. В марте Балаев должен был провести бой с 25-летний бразильским бойцом Леонардо Лимбергером на турнире АСА 106.
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