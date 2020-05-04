Красавица из MMA показала фото в эротическом белье

Американская спортсменка парагвайского происхождения Валери Лореда, выступающая в смешанных единоборствах, порадовала поклонников свежей фотографией. Она выложила в «Инстаграм» снимок, на котором она запечатлена в эротическом белье.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
21-летняя Лореда дебютировала в профессиональных смешанных единоборствах в феврале 2019 года, победив Колби Флетчер техническим нокаутом. В июне 2019 года она победила Ларкин Дэш решением судей — пока это последний её поединок.
Ранее Лореда небезуспешно занималась тхэквондо. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль открытого чемпионата Испании среди девушек в категории до 68 кг. В 2014 году она завоевала серебряную медаль открытого чемпионата Германии среди девушек в категории до 59 кг. В 2017 году она завоевала серебряную медаль открытого чемпионата Колумбии в категории до 67 кг. В том же году в составе сборной Парагвая она участвовала в чемпионате мира по тхэквондо.
Также посмотрите видео, как Лореда зажигательно станцевала в откровенном бикини.
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