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Валуев рассказал, почему перестал общаться с Виталием Кличко

Валуев рассказал, почему перестал общаться с Виталием Кличко
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев рассказал, почему больше не общается с другим экс-чемпионом, а ныне мэром Киева Виталием Кличко. По словам Валуева, который прекратил общаться с Кличко в 2014 году, это объясняется изменившейся политической ситуацией.

Валуева спросили, общался ли он с Кличко после 2010 года, когда сорвался их бой.

«Очень периодически. Особенно после 2014 года. Мы говорим о спорте, но я скажу в общем: мне очень не понравилось, что происходило на Украине тогда. Я и до сих пор так считаю. Это послужило причиной для абсолютного прекращения общения.

Хотя я думаю, что при встрече мы бы безусловно нашли темы для разговора. Потому что, куда бы нас судьба ни забрасывала, мир спорта все равно людей объединяет. А вы прекрасно знаете, как накручивают у них и у нас», — цитирует его «Спорт-экспресс».

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