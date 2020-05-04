Эдди Альварес: очень хочу увидеть, как Гэтжи нокаутирует Фергюсона до боя с Хабибом

Бывший чемпион UFC Эдди Альварес выразил уверенность, что Джастин Гэтжи сможет нокаутировать Тони Фергюсона и получит право на бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.



«Джастин Гэтжи — один из моих любимых бойцов. Поэтому никогда не скажу, что он не должен драться с кем-то. Я готов посмотреть на его сражение с Хабибом в любое время. За Джастином просто интересно наблюдать. Думаю, он может нокаутировать Тони, правда. Полагаю, что у него есть стиль, чтобы убрать с дороги Фергюсона. Я очень хочу увидеть это до боя с Хабибом», — приводит слова Альвареса Essentiallysports.



Напомним, изначально соперником Фергюсона на турнире UFC 249 должен был стать Нурмагомедов, но Хабиб лишён возможности вылететь из России ввиду карантина, и его заменили на Гэтжи.



«Чемпионат» 9 мая проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи на UFC 249.