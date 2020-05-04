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Тони Фергюсон залез в ледяную ванну. Фото

Тони Фергюсон залез в ледяную ванну. Фото
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон показал, как восстанавливается после тренировок. Спортсмен выложил в «Твиттер» фотографию, на которой можно посмотреть, как он с закрытыми глазами сидит в ледяной ванне. Фергюсон сопроводил пост хештегом #лёд, написав: «Восстановление. Холодно. Сосредоточен».

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» Фергюсона.

Напомним, следующим соперником Фергюсона станет его соотечественник Джастин Гэтжи. Бойцы сразятся на турнире UFC 249 9 мая во Флориде. Изначально соперником Фергюсона должен был стать россиянин Хабиб Нурмагомедов, но он лишён возможности вылететь из России ввиду карантина, и его заменили на Гэтжи.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.

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