«Не было еды, рисовала до утра, ехала крыша». Боец UFC Агапова была близка к безумию

Казахстанская спортсменка Мария Агапова, которая в феврале 2020 года подписала контракт с UFC, призналась, что до подписания контракта с организацией из-за тяжёлых жизненных условий была близка к безумию.

«Последние дни перед подписанием контракта были близки к полному безумию. У меня оставалось мало денег, не было еды. Я рисовала картины до утра. Мало спала. Много работала. У меня ехала крыша. Я не контролировала свои эмоции, то плакала, то смеялась. Одним словом, жесть. Почти сошла с ума. Через пару дней мне говорят: «Ты будешь драться в UFC».

Я сначала не поверила. Позже ко мне пришёл менеджер, и мы подписали контракт. Я до этого выплакала все слёзы. Был жуткий стресс. Я подписала контракт, и словно по щелчку всё изменилось в один день. Я не расплакалась только потому, что за последние десять дней у меня не осталось эмоций», — приводит слова Агаповой «Советский спорт».

На счету 23-летней Агаповой 8 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах.

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