Ковингтон: Макгрегор не переживёт первый раунд в бою со мной
Американский боец MMA Колби Ковингтон, бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе, выразил уверенность, что у ирландца Конора Макгрегора в поединке с ним нет никаких шансов дотянуть даже до второго раунда.
«Конор не переживёт первый раунд под моим сокрушительным давлением», — приводит слова Ковингтона Essentially Sports.
Напомним, Ковингтон проиграл Камару Усману нокаутом на турнире UFC 245. После боя Колби получил отстранение по медицинским показаниям, связанным с переломом челюсти. Эту травму он получил в третьем раунде поединка с Усманом.
Планировалось, что Ковингтон выступит на турнире UFC Fight Night 171 в Лондоне, где его соперником должен был стать Тайрон Вудли, но из-за пандемии коронавируса турнир был отменён.
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