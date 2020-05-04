Ковингтон: Макгрегор не переживёт первый раунд в бою со мной

Американский боец MMA Колби Ковингтон, бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе, выразил уверенность, что у ирландца Конора Макгрегора в поединке с ним нет никаких шансов дотянуть даже до второго раунда.



«Конор не переживёт первый раунд под моим сокрушительным давлением», — приводит слова Ковингтона Essentially Sports.



Напомним, Ковингтон проиграл Камару Усману нокаутом на турнире UFC 245. После боя Колби получил отстранение по медицинским показаниям, связанным с переломом челюсти. Эту травму он получил в третьем раунде поединка с Усманом.



Планировалось, что Ковингтон выступит на турнире UFC Fight Night 171 в Лондоне, где его соперником должен был стать Тайрон Вудли, но из-за пандемии коронавируса турнир был отменён.