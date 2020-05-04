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Ковингтон: Макгрегор не переживёт первый раунд в бою со мной

Ковингтон: Макгрегор не переживёт первый раунд в бою со мной
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец MMA Колби Ковингтон, бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе, выразил уверенность, что у ирландца Конора Макгрегора в поединке с ним нет никаких шансов дотянуть даже до второго раунда.

«Конор не переживёт первый раунд под моим сокрушительным давлением», — приводит слова Ковингтона Essentially Sports.

Напомним, Ковингтон проиграл Камару Усману нокаутом на турнире UFC 245. После боя Колби получил отстранение по медицинским показаниям, связанным с переломом челюсти. Эту травму он получил в третьем раунде поединка с Усманом.

Планировалось, что Ковингтон выступит на турнире UFC Fight Night 171 в Лондоне, где его соперником должен был стать Тайрон Вудли, но из-за пандемии коронавируса турнир был отменён.

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