Валуев признался, что ему нравится Усик

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев рассказал, что высоко оценивает непобеждённого украинского боксёра Александра Усика, бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе — по той причине, что тот не стесняется высказывать своё мнение.
«Он на неприятные вопросы даёт исчерпывающие прямые ответы, чётко определяя своё отношение к теме. Он не теряется в этих вопросах и не боится их. И его ответы не носят оскорбительного характера, не важно, это политические вопросы или околоспортивные.
Усик умеет чётко найти правильные слова для ситуации, которую ему предлагают обсудить. Мне всегда это нравилось в людях. И он не косноязычен, что важно и добавляет к нему уважения. Он умеет сохранять статус-кво во всех ситуациях. Особенно когда общается с прессой. Это выдает в нём человека, который не все сто процентов времени проводит в спортивном зале, а интересуется, читает, учится, самосовершенствуется», — цитирует Валуева «Спорт-экспресс».
- 4 мая 2020
-
15:53
-
15:24
-
14:52
-
14:01
-
12:30
-
11:18
-
10:26
-
10:00
-
09:03
-
03:42
- 3 мая 2020
-
23:51
-
22:52
-
21:45
-
19:51
-
18:54
-
17:45
-
16:33
-
15:28
-
14:36
-
14:00
-
12:58
-
11:50
-
10:56
-
09:56
-
01:31
-
01:03
-
00:59
- 2 мая 2020
-
23:45
-
22:53
-
21:50
-
20:35
-
19:34
-
18:27
-
17:32
-
16:54