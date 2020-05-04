Валуев признался, что ему нравится Усик

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев рассказал, что высоко оценивает непобеждённого украинского боксёра Александра Усика, бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе — по той причине, что тот не стесняется высказывать своё мнение.

«Он на неприятные вопросы даёт исчерпывающие прямые ответы, чётко определяя своё отношение к теме. Он не теряется в этих вопросах и не боится их. И его ответы не носят оскорбительного характера, не важно, это политические вопросы или околоспортивные.

Усик умеет чётко найти правильные слова для ситуации, которую ему предлагают обсудить. Мне всегда это нравилось в людях. И он не косноязычен, что важно и добавляет к нему уважения. Он умеет сохранять статус-кво во всех ситуациях. Особенно когда общается с прессой. Это выдает в нём человека, который не все сто процентов времени проводит в спортивном зале, а интересуется, читает, учится, самосовершенствуется», — цитирует Валуева «Спорт-экспресс».