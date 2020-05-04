Де ла Хойя: Тайсон и сейчас нокаутирует любого
Бывший чемпион мира по боксу Оскар де ла Хойя прокомментировал физическую форму бывшего абсолютного чемпиона в тяжёлом весе Майка Тайсона. Напомним, ранее 53-летний Тайсон показал феноменальную работу на лапах.
«Уверен, если Майк Тайсон потренируется в течение 12 раундов, он и сейчас нокаутирует любого боксёра-тяжеловеса», — приводит слова де ла Хойи The Sun.
Тайсон дебютировал в профессиональном боксе в 1985 году. Последний бой он провёл в июне 2005 года. Всего на его счету 58 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал 50 побед (в том числе 44 нокаутом) и потерпел шесть поражений, ещё два боя признали несостоявшимися.
Также посмотрите видео, как Тайсон показал феноменальную работу на лапах.
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