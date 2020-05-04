Арум не уверен, что Мохаммед Али мог бы победить Тайсона Фьюри

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум не уверен, что Мохаммеду Али удалось бы одолеть в ринге Тайсона Фьюри.



«Я смотрю на Али, смотрю на Формана, когда он завоевал титул в 45 лет, я смотрю на Фьюри. Как бы Али боксировал с Фьюри? Это очень сложный вопрос. До перерыва в 3,5 года Али был абсолютно великолепен. Никто не мог достать его, он был невероятно быстр. Али был ростом 190 см, и его соперники были тех же размеров. Как бы он боксировал против парня ростом 205 см с отличной техникой и невероятной работой ног?



Не вижу, как Али конкурировал бы с двухметровым парнем вроде Фьюри. В прежние времена были большие ребята, но они были медленными и неповоротливыми. Посмешища, которые не умели боксировать, а выделялись только своими габаритами.

Но всё меняется. Посмотрите на Фьюри, Энтони Джошуа, Деонтея Уайлдера. Огромные парни, но быстрые парни. Возможно, если бы Али жил в наши времена, его рост был бы 198 см вместо 190 благодаря питанию. Всё изменилось», — приводит слова Арума Sky Sports.