Арум не уверен, что Мохаммед Али мог бы победить Тайсона Фьюри

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум не уверен, что Мохаммеду Али удалось бы одолеть в ринге Тайсона Фьюри.
«Я смотрю на Али, смотрю на Формана, когда он завоевал титул в 45 лет, я смотрю на Фьюри. Как бы Али боксировал с Фьюри? Это очень сложный вопрос. До перерыва в 3,5 года Али был абсолютно великолепен. Никто не мог достать его, он был невероятно быстр. Али был ростом 190 см, и его соперники были тех же размеров. Как бы он боксировал против парня ростом 205 см с отличной техникой и невероятной работой ног?
Не вижу, как Али конкурировал бы с двухметровым парнем вроде Фьюри. В прежние времена были большие ребята, но они были медленными и неповоротливыми. Посмешища, которые не умели боксировать, а выделялись только своими габаритами.
Но всё меняется. Посмотрите на Фьюри, Энтони Джошуа, Деонтея Уайлдера. Огромные парни, но быстрые парни. Возможно, если бы Али жил в наши времена, его рост был бы 198 см вместо 190 благодаря питанию. Всё изменилось», — приводит слова Арума Sky Sports.
- 4 мая 2020
-
16:40
-
16:36
-
15:53
-
15:24
-
14:52
-
14:01
-
12:30
-
11:18
-
10:26
-
10:00
-
09:03
-
03:42
- 3 мая 2020
-
23:51
-
22:52
-
21:45
-
19:51
-
18:54
-
17:45
-
16:33
-
15:28
-
14:36
-
14:00
-
12:58
-
11:50
-
10:56
-
09:56
-
01:31
-
01:03
-
00:59
- 2 мая 2020
-
23:45
-
22:53
-
21:50
-
20:35
-
19:34
-
18:27