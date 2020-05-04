«Набросилась, как зомби». Боец UFC рассказал о попытке девушки заразить его

Боец UFC Люк Рокхолд рассказал, как на него набросилась девушка на улице и пыталась плюнуть в него. По мнению бойца, она хотела его чем-то заразить.



«Я прошёл мимо молодого человека и увидел эту девушку, около 30 лет. Он сидела на скамейке у автобусной остановки и выглядела очень плохо. Бездомная или что-то в этом роде.



Когда я подошёл ближе, она появилась из ниоткуда и набросилась на меня, как зомби или что-то в этом роде. Это было дико. Последнее, что я ждал от этой ситуации. Я просто гулял с собакой и занимался своими делами. Она просто подпрыгнула и побежала на меня, набросилась и попробовала плюнуть в меня. Было похоже, что она хотела напугать меня или заразить чем-то. Я не знаю, что с ней происходило, но я точно не хотел больше там находиться. Я не знал, что делать.



Как только это нечто подошло ко мне, я оттолкнул её ударом ногой. Она свалилась на землю и начала барахтаться, словно вампир в лучах дневного света. Она просто дрожала на земле. Я хотел защитить себя и снять всё на видео, но у меня не было телефона с собой. Это было дико и похоже на сцену из фильма.



Я прямо видел, как её плевок завис в воздухе и потом упал на неё. Я проверил, но ничего не попало на меня. Я был удивлён, как мне это удалось», — приводит слова Рокхолда MMAFighting.