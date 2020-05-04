Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«Набросилась, как зомби». Боец UFC рассказал о попытке девушки заразить его

«Набросилась, как зомби». Боец UFC рассказал о попытке девушки заразить его
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Люк Рокхолд рассказал, как на него набросилась девушка на улице и пыталась плюнуть в него. По мнению бойца, она хотела его чем-то заразить.

«Я прошёл мимо молодого человека и увидел эту девушку, около 30 лет. Он сидела на скамейке у автобусной остановки и выглядела очень плохо. Бездомная или что-то в этом роде.

Когда я подошёл ближе, она появилась из ниоткуда и набросилась на меня, как зомби или что-то в этом роде. Это было дико. Последнее, что я ждал от этой ситуации. Я просто гулял с собакой и занимался своими делами. Она просто подпрыгнула и побежала на меня, набросилась и попробовала плюнуть в меня. Было похоже, что она хотела напугать меня или заразить чем-то. Я не знаю, что с ней происходило, но я точно не хотел больше там находиться. Я не знал, что делать.

Как только это нечто подошло ко мне, я оттолкнул её ударом ногой. Она свалилась на землю и начала барахтаться, словно вампир в лучах дневного света. Она просто дрожала на земле. Я хотел защитить себя и снять всё на видео, но у меня не было телефона с собой. Это было дико и похоже на сцену из фильма.

Я прямо видел, как её плевок завис в воздухе и потом упал на неё. Я проверил, но ничего не попало на меня. Я был удивлён, как мне это удалось», — приводит слова Рокхолда MMAFighting.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020