А. Емельяненко поплакал на камеру и признался, что слёзы ему не помогают

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, который живёт в резиденции главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в период самоизоляции, поделился мнением о слезах. Соответствующее видео Емельяненко опубликовал в «Инстаграме».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

«Психологи говорят, что, когда поплачешь, становится легче. Брешут психологи, ни хрена мне легче не стало. Пошёл я заниматься спортом», — сказал на видео Александр Емельяненко.



Ранее предполагалось, что Александр Емельяненко проведёт следующий поединок 24 июля. Его соперником должен стать Магомед Исмаилов. Однако из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести. Позже Емельяненко сообщил, что пока не знает, когда и где именно проведёт следующий бой.