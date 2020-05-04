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А. Емельяненко поплакал на камеру и признался, что слёзы ему не помогают

А. Емельяненко поплакал на камеру и признался, что слёзы ему не помогают
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, который живёт в резиденции главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в период самоизоляции, поделился мнением о слезах. Соответствующее видео Емельяненко опубликовал в «Инстаграме».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

«Психологи говорят, что, когда поплачешь, становится легче. Брешут психологи, ни хрена мне легче не стало. Пошёл я заниматься спортом», — сказал на видео Александр Емельяненко.

Ранее предполагалось, что Александр Емельяненко проведёт следующий поединок 24 июля. Его соперником должен стать Магомед Исмаилов. Однако из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести. Позже Емельяненко сообщил, что пока не знает, когда и где именно проведёт следующий бой.

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