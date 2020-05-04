Гэтжи: я бы не стал принимать бой с Хабибом на коротком уведомлении

Американский боец MMA Джастин Гэтжи поделился мыслями о поединке с Тони Фергюсоном, который он принял на коротком уведомлении.



«Не думаю, что я бы стал принимать бой с Хабибом Нурмагомедовым на коротком уведомлении. Что до подбородка Тони Фергюсона, то думаю, что у меня гораздо больше шансов попасть по нему, чем у Хабиба, в первых двух-трёх раундах. Чтобы быть в форме для борьбы с Хабибом, мне нужно готовится по меньшей мере 10 недель. Как бы то ни было, обстоятельства для боя с Фергюсоном совершенно не идеальные. Но я не мог позволить себе отказаться. Это будет очень большой бой», — приводит слова Джастина Гэтжи MMAJunkie.



Напомним, сначала планировалось, что на турнире UFC 249 Тони Фергюсон встретится с чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым, но россиянин не смог вернуться в США и снялся с турнира. Хабиб был заменён на Гэтжи, однако турнир был отменён. В итоге было принято решение провести шоу во Флориде 9 мая с разрешения местных властей. Турнир пройдёт без зрителей. На кону встречи будет стоять титул временного чемпиона UFC в лёгком весе. Его обладатель, вероятнее всего, встретится с Нурмагомедовым.