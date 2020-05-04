«Гора» из «Игры престолов» дебютирует в боксе в 2021 году

Исландский пауэрлифтер и актёр Хафтор Бьёрнссон, получивший известность после роли Григора «Горы» Клигана в «Игре престолов», в 2021 году проведёт дебютный боксёрский поединок.
Его соперником станет британский коллега Эдди Холл. Бой состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом Хафтор Бьёрнссон сообщил на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, ранее Бьёрнссон установил рекорд в становой тяге. 31-летний уроженец Рейкьявика поднял штангу весом 501 кг. Предыдущий рекорд принадлежал именно Эдди Холлу — 500 кг.
Стоит отметить, что Хафтор начинал спортивную карьеру в баскетболе. В 2015 году Бьёрнссон провёл спарринг с бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором.
Бьёрнссон, чей рост составляет 206 см, — многократный призёр соревнований за звание самого сильного человека планеты. 31 января 2015 года Бьёрнссон побил рекорд тысячелетней давности на соревнованиях «Сильнейший викинг мира» в Норвегии, протащив 650-килограммовое 10-метровое бревно на 5 шагов вперёд.
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