Эдди Альварес: в лёгком весе никто не сможет победить Хабиба

Бывший чемпион UFC Эдди Альварес считает, что в лёгком весе никто не способен победить российского чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова.
«В лёгком весе никто не сможет победить Хабиба. Мне не нравится вариант с Тони Фергюсоном. Он недостаточно силён физически. Кроме того, Тони допускает много ошибок, а Хабиб такого не прощает. У него конкретный стиль и в поединках с ним нельзя допускать оплошностей. В этом вся особенность чемпионских поединков в UFC. Побеждает не лучший боец, а тот, кто быстрее и сильнее. Побеждает тот, у кого было меньше ошибок. Я не думаю, что Тони по силам победить Хабиба. А если победит Гэтжи, то он выйдет на Хабиба и проиграет ему. UFC будет очень трудно в шестой раз организовать бой Хабиба и Тони. Просто представьте себе, сколько денег было вложено в раскрутку боя и сколько было потеряно», — приводит слова Альвареса South Cina Morning Post.
- 4 мая 2020
-
23:39
-
22:44
-
21:26
-
20:49
-
18:35
-
17:51
-
16:40
-
16:36
-
15:53
-
15:24
-
14:52
-
14:01
-
12:30
-
11:18
-
10:26
-
10:00
-
09:03
-
03:42
- 3 мая 2020
-
23:51
-
22:52
-
21:45
-
19:51
-
18:54
-
17:45
-
16:33
-
15:28
-
14:36
-
14:00
-
12:58
-
11:50
-
10:56
-
09:56
-
01:31
-
01:03
-
00:59