Эдди Альварес: в лёгком весе никто не сможет победить Хабиба

Бывший чемпион UFC Эдди Альварес считает, что в лёгком весе никто не способен победить российского чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова.



«В лёгком весе никто не сможет победить Хабиба. Мне не нравится вариант с Тони Фергюсоном. Он недостаточно силён физически. Кроме того, Тони допускает много ошибок, а Хабиб такого не прощает. У него конкретный стиль и в поединках с ним нельзя допускать оплошностей. В этом вся особенность чемпионских поединков в UFC. Побеждает не лучший боец, а тот, кто быстрее и сильнее. Побеждает тот, у кого было меньше ошибок. Я не думаю, что Тони по силам победить Хабиба. А если победит Гэтжи, то он выйдет на Хабиба и проиграет ему. UFC будет очень трудно в шестой раз организовать бой Хабиба и Тони. Просто представьте себе, сколько денег было вложено в раскрутку боя и сколько было потеряно», — приводит слова Альвареса South Cina Morning Post.