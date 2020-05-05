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Олейник показал, как будет финишировать Вердума на UFC 249

Олейник показал, как будет финишировать Вердума на UFC 249
Бокс/ММА / UFC 0

Российский тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, показал, ка кон готовится к поединку с Фабрисиу Вердумом, который состоится на турнире UFC 249. Видеозапись с тренировок Олейник опубликовал в своём «инстаграме».

«Последние штрихи. Как думаете, пройдёт?», — написал Олейник.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Бой Олейника и Вердума пройдёт в предварительном карде турнира UFC 249, который состоится 9 мая в Джексонвилле (Флорида, США).

Алексей Олейник предыдущий поединок провёл в январе 2020 года, досрочно победив Мориса Грина. Что касается Вердума, то он последний раз выходил в клетку в марте 2018 года, когда досрочно уступил Александру Волкову. В сентябре 2018 года бразилец должен был приехать в Москву ради боя с Олейником, но провалил допинг-тест и получил дисквалификацию на два года.

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