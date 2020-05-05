Бикрев: после переноса боя Исмаилову будет очень непросто против Емельяненко

Чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрев выразил мнение, что Магомед Исмаилов уже не будет фаворитом боя с Александром Емельяненко после того, как их поединок был перенёсён из-за пандемии коронавируса.
«Когда бой должен был состояться 3 апреля, я говорил, что для Маги этот бой easy money. Просто у Емельяненко было мало времени привести себя в форму. А сейчас бой перенесли на июль, и Маге будет очень непросто. Когда Саша в хорошей форме, это грозная сила. Сейчас он тренируется в „Ахмате“. А прошлый бой Александра с Михаилом Кокляевым… На его тренировки без слёз было не взглянуть: пиар, не более», — приводит слова Бикрева «Р-Спорт».
Бой в тяжёлом между Емельяненко и Исмаиловым был запланирован на 3 апреля, но из-за угрозы распространения коронавируса его перенесли на 24 июля.
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