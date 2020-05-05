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Александр Усик показал, как поступает с «диванными экспертами». Видео

Александр Усик показал, как поступает с «диванными экспертами». Видео
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Украинский боксёр Александр Усик, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, опубликовал в «Инстаграме» видео, в котором в шутливой форме дал понять, что нокаутирует любого «диванного эксперта», если ему не понравится его мнение.

«Прежде чем что-то сказать, подумайте! Однажды вы можете войти не в ту дверь!» — сказано в подписи к видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Усика.

В октябре 2019 года 33-летний Усик дебютировал в тяжёлом весе. Его соперником был американец Чазз Уизерспун, потерпевший поражение техническим нокаутом в седьмом раунде. Следующий соперник украинца — Дерек Чисора, бой с ним из-за пандемии коронавируса перенесли на неопределённую дату.

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