Фергюсон сравнил Нурмагомедова и Гэтжи

Американский боец MMA Тони Фергюсон поделился ожиданиями от поединка с Джастином Гэтжи, который состоится на турнире UFC 249 9 мая. Напомним, изначально соперником Фергюсона должен был стать действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, но он лишён возможности покинуть Россию ввиду карантина, и его заменили на Гэтжи.
Фергюсон дал понять, что считает Гэтжи более сильным оппонентом, чем Нурмагомедов.
«Джастин Гэтжи — это не ламер (новичок в компьютерных играх. — Прим. «Чемпионата»), как Хабиб. Он выйдет и покажет технику, выносливость. Он тренируется в Денвере на высоте одной мили, так что придёт на битву заряжённым.
Честно сказать, в Джастине я не вижу ничего особенного. Он сильный соперник с очень крепкой волей. Ничего плохого о нём сказать не могу. Он борец, провёл лагерь, так что я его уважаю. У него крепкая голова, но ему предстоит тяжёлый бой. Думаю, мы оба готовы», — цитирует его Allboxing.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.
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