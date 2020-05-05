Шлеменко: никогда бы не подумал, что в зал нельзя, а в алкомаркет можно. Мир сошёл с ума

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко посетовал, что во время карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, спортивные залы закрыты, а магазины, где можно купить алкоголь, — нет. Напомним, Шлеменко известен тем, что выступает за трезвый образ жизни.
«Никогда бы не подумал, что в зал нельзя, а в алкомаркет можно. Явно мир сошёл с ума, или кто-то специально всё перевернул с ног на голову.
Но враг одного не учёл: мы народ-победитель! Победа будет за нами!» — написал боец в своём «инстаграме».
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
Также посмотрите видео, как Шлеменко мотивирующими словами поздравил с праздником 1 Мая.
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