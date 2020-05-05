Уайт: Энди Руис может стать очередным Бастером Дугласом
Британский боксёр супертяжёлого веса Диллиан Уайт сравнил экс-чемпиона мира Энди Руиса с другим бывшим чемпионом мира Бастером Дугласом. Последний знаменит тем, что нанёс первое поражение в карьере Майку Тайсону, но после того больше не одерживал больших побед.
«Энди Руис всё ещё большая рыба в нашем дивизионе. Но мне кажется, что он может стать очередным Бастером Дугласом. Может сложиться так, что он блеснул только один раз. Всё из-за его образа жизни, он просто получает удовольствие», — приводит слова Уайта BoxingScene.
Напомним, что 1 июня 2019 года американец мексиканского происхождения Энди Руис сотворил сенсацию, нокаутировав Энтони Джошуа и отобрав у того титулы чемпиона мира. Уже в декабре того же года Джошуа взял реванш.
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