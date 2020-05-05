Бойца, оскорбившего Хабиба, обвинили в гомосексуализме. Он жёстко ответил

Боец смешанных единоборств Дмитрий Кузнецов, получивший известность после записи скандальной и оскорбительной песни о чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове, рассказал о конфликте с главой Федерации профессионального бокса Кабардино-Балкарии Мухаммадом Абитовым. По словам спортсмена, Абитов обвинил того в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Тот не стал это опровергать прямым текстом, но отметил, что подобные высказывания недопустимы для функционеров федерации бокса.

«Позор! Мне стыдно, что в моей стране есть люди, которые готовы убивать и насиловать не только за высказывание аргументированной точки зрения, так ещё и готовы сжигать толпы людей за их нетрадиционную ориентацию. Каким же ничтожеством нужно быть, чтобы делать такие заявления. Мухаммад Абитов, ответьте мне! Как таким людям дают посты в спортивных федерациях?

Думаете, подделав нашу переписку, где есть моё признание в гомосексуализме, то сразу исчерпываются все аргументы, которые я привёл против вашего Хабиба Нурмагомедова? Даже если бы это было правдой, вы серьёзно думаете, что это как-то оправдывает вас и всех тех, кто грозится убить меня и подвергнуть насилию мою семью? Ах да… забыл… вы и вам подобные считают, что люди с другой сексуальной ориентацией не имеют права ходить по этой земле! Позорище», — написал Кузнецов на своей странице в «Инстаграме».

Кроме этого Кузнецов приложил к посту несколько скринов с комментариями Абитова.