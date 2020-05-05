Алексей Олейник: у меня сейчас нет денег, я уже занял $ 15-17 тысяч
Боец UFC Алексей Олейник признался, что испытывает финансовые трудности и в преддверии турнира UFC 249 уже залез в долги. По словам россиянина, без боёв ему было бы «проблемно».
«Через два-три месяца я бы стал сильно нервничать. У меня сейчас нет денег, я уже занял 15-17 тысяч долларов. Поэтому если бы не было боёв, то было бы проблемно. Если ты проиграл, то тебе хватит денег на 4-5 месяцев жизни, а если выиграл — на 8-10. У меня контракт со спонсорами продлился на год, плюс я начинаю сотрудничество ещё с некоторыми фирмами», — приводит слова Олейника «Матч ТВ».
Напомним, 9 мая Олейник выступит на турнире UFC 249, проведение которого запланировано в Джексонвилле (штат Флорида, США). Соперником Алексея станет Фабрисиу Вердум.
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