Харитонов: было желание заразиться коронавирусом, почувствовать, что это за вирус такой

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов признался, что хотел заразиться коронавирусом и понять, как протекает заболевание.

«Скажу честно, что я каждый день тренируюсь, провожу свои тренировки. Даже если кто-то рядом кашляет, я этого особо не боюсь. Обливаюсь каждый день холодной водой. Даже признаюсь честно, когда был в Москве, ходил в таких местах, где люди кашляют — было желание самому попробовать заразиться этим коронавирусом, чтобы почувствовать на себе, каково это, что это за вирус такой.

Но не знаю, к сожалению, или к счастью, этого не произошло. Видно, иммунная система работает. Видимо, всё в порядке. Что хочу сказать по поводу этой болезни? Вирус есть, это однозначно. Но если ты грамотно лечишься то, я думаю, проблем никаких не будет. Бояться этого не следует. Поддерживаю в этом смысле президента Беларуси Александра Лукашенко, — сказал Харитонов в прямом эфире в «Инстаграме».