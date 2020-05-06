Гэтжи: ожидаю, что Фергюсон сломает мне нос. Но я не переживаю, ведь за это заплатит UFC

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи в преддверии боя с Тони Фергюсоном на UFC 249 рассказал о своих необычных ожиданиях от поединка.
«Я ожидаю, что в Фергюсон сломает мне нос. Но за это заплатит UFC, поэтому я не переживаю, — сказал Джастин в шутку. — Чтобы драться с кем-то вроде Тони, я должен был мысленно подготовиться к этому. Ты не просто идёшь туда и становишься морально готов. Так что это дополнительное время определенно было необходимо, и я рад, что получил его.
Это большая возможность для нас, как для спортсменов, так как мы можем вдохновить людей. У меня невероятный настрой», — приводит слова Гэтжи MMA Fighting в «твиттере».
Напомним, что турнир UFC 249 состоится в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (США), главным боем которого станет поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Прямая трансляция боя пройдёт на канале РЕН ТВ. Ориентировочное начало — 07:00 мск 10 мая.
Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.
Также рекомендуем посмотреть промо-видео к бою Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.
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