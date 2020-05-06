Фергюсон перед боем с Гэтжи прошёл тест на коронавирус. Видео

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон в преддверии поединка с Джастином Гэтжи прошёл тестирование на наличие в организме коронавирусной инфекции. Видео процесса спортсмен выложил в своём «инстаграме».
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, в ночь 9 на 10 мая мск в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир UFC 249, главным боем которого станет поединок Фергюсона и Гэтжи. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции турнир пройдёт без зрителей. Изначально соперником Фергюсона должен был стать действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, но он лишён возможности вылететь из России ввиду карантина, и его заменили на Гэтжи.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.
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