«Если он меня догонит — отправит спать». А. Емельяненко — о бое с Тайсоном

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что думает по поводу возможного поединка со знаменитым боксёром Майком Тайсоном. Вчера, 5 мая, Емельяненко заявил в прямом эфире в своём «инстаграме», что не прочь провести бой с Тайсоном.
«Очень быстрый, жёсткий, сильный. Но уже не такой подвижный на ногах. Поэтому он и согласился выйти на четырёхраундовый бой (ранее 53-летний Тайсон изъявил желание участвовать в выставочных боях. — Прим. «Чемпионата»).
Самое главное — перед ним не застаиваться. Потому что если он меня догонит, то отправит спать. Это я понимаю.
Человек всю жизнь учится бить. Ну как он не сложит? Я борец. Я понимаю, что иду не за победой туда. Мне далеко ещё даже до нынешнего Майка Тайсона. Это для пропаганды спорта. Столкновение двух разных стилей: самбо и бокс», — приводит слова Емельяненко «Спорт-экспресс».
Также посмотрите видео впечатляющей работы Тайсона в спарринге.
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