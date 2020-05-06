«Уже песок из задницы сыпется». А. Емельяненко высмеял Соловьёва и Джигурду

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высмеял возможный поединок 56-летнего телеведущего Владимира Соловьёва и 59-летнего актёра Никиты Джигурды. Напомним, ранее Джигурда, которому не понравились угрозы Соловьёва в адрес известного блогера Василия Уткина, вызвал телеведущего на бой, после чего тот показал видео своей тренировки по боксу.

«Я где-то слышал, но не следил за этим. Мне даже кто-то звонил, говорил, что они собрались драться, боксировать. Я у кого-то спросил — и как?

Там очень смешно. У них уже песок из задницы сыпется, а они всё на ринг лезут, всё им драться хочется. Видишь, как раскачали спорт, — все хотят быть спортсменами и боксировать на ринге», — приводит слова Емельяненко «Спорт-экспресс».

Ранее Емельяненко признал, что в боксёрском поединке с Майком Тайсоном, скорее всего, потерпел бы поражение.