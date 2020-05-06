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Чемпион мира по боксу украинец Ломаченко: русские, украинцы и белорусы — один народ

Чемпион мира по боксу украинец Ломаченко: русские, украинцы и белорусы — один народ
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

По мнению действующего чемпиона мира по боксу в лёгком весе по нескольким версиям украинца Василия Ломаченко, русские, украинцы и белорусы являются единым народом.

«Я не стесняюсь этого и не хочу молчать, что я православный. Я готов нести всю ответственность за это. У меня очень много друзей в России. У меня родственники в России есть. У меня соперники в России есть. Я со всеми общаюсь, со всеми дружу и поддерживаю отношения. Я не могу просто перестать с ними общаться, потому что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной. Это не укладывается в моей голове.

По сути, мы являемся одним народом. Для меня с детства, когда я рос, не было понятия Россия, Украина, Белоруссия. Для меня не было понятия, что это другие люди, другая страна, граница какая-то. У меня такого не было никогда. Я всё время думал, что мы единый народ, что мы все православные христиане, живём все на одной земле. А сегодня нам пытаются подменить все принципы. И веру», — сказал Ломаченко в документальном фильме о церкви и вере, который доступен в YouTube-канале «Корсунская пустынь».

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