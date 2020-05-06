Пётр Ян рассказал, как будет добираться из Тайланда в США на бой с Мораесом

Боец UFC Пётр Ян из клуба «Архангел Михаил» рассказал, как планирует добираться в США на поединок с Марлоном Мораесом. В настоящий момент он находится в Тайланде. Из-за пандемии коронавируса его тренировочный зал закрыли, но боец продолжает тренироваться на улице и в гараже.

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«В июне я планирую подраться, но в США. Пока нет даты, потому что менеджмент лиги загружен майскими турнирами. Думаю, что они будут исходить из того, как они пройдут. В Казахстане уже точно не будет турнира, но наш бой хотят сохранить.

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UFC готовят какую-то бумагу или лицензию, которую мне надо будет показать в консульстве. На Пхукете оно откроется в начале июня. Так что я планирую максимально быстро туда добраться.

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Начали спарринговать с той недели. Работаем прямо на улице и в гараже. Да, это не совсем то, что надо. Но я буду в отличной̆ форме даже в такой̆ ситуации. Едем только за победой̆. Не раздражает ли постоянная неопределённость? Проблемы были и будут дальше, но надо делать свою работу, надо продолжать двигаться. Всё стабилизируется», — приводятся слова Яна в "инстаграме" клуба «Архангел Михаил».

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Напомним, что Пётр Ян находится на третьей строчке рейтинга UFC в легчайшем дивизионе.