Боец ММА Кузнецов объяснил, зачем записал оскорбительную песню о Хабибе

Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Кузнецов, записавший оскорбительную песню о чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове, рассказал, почему пошёл на такой шаг. Спортсмен ответил на вопрос, что его возмущало в поведении Нурмагомедова.

«Можно вспомнить, как он не пожал руку Тине Канделаки или как сказал, что женщинам лучше быть бойцами у себя дома. Также можно взять ситуацию, когда Нурмагомедов победил Макгрегора. Молодец, выиграл в одну калитку, отстоял пояс. Зачем устраивать потасовку, выпрыгивать из клетки, когда на тебя смотрит весь мир? Ты подаёшь людям пример, что можно так вести себя. Да, были оскорбления. Но разве он не знал, где дерётся? Что в UFC присутствуют элементы шоу, трешток?

Это мой творческий подход к решению проблемы в российских смешанных единоборствах. Уверен, что в будущем это поможет сделать ММА-аудиторию более лояльной, рассудительной, а главное — тактичной. Что приведёт к росту числа зрителей и фанатов, ведь этот спорт перестанут считать варварским», — цитирует Кузнецова «RT на русском».

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