«Благодаря Зеленскому на Украине всего 300 умерших». Боксёр Редкач — о коронавирусе

Украинский боксёр Иван Редкач встал на защиту президента Украины Владимира Зеленского, который, по его мнению, принимает правильные меры на фоне пандемии коронавируса. На Украине известно о 12,6 тыс. случаях заражения коронавирусом: 327 человек умерло, 2097 — выздоровело.

«Смотрю украинские новости и офигеваю. Если искренне хочешь сделать что-то хорошее, если не такой, как все, то сразу записывают в клоуны. Например, нашего президента Зеленского.

Человек сделал то, чего не сделали ни в США, ни в Италии, ни в Испании, ни в России. Он вовремя объявил карантин. Но теперь каждый ублюдок бросает в него камни и обвиняет в том, что люди сидят без работы и бизнес страдает.

Ребята, вы чего? На Украине благодаря Володе не 1,2 млн заболевших, а всего 12 тысяч. И умерших не 70 тысяч, а всего 300 человек. Вы гляньте на крутой Евросоюз. В Испании, Италии, Великобритании, Германии — в каждой из этих стран около 200 тысяч заболевших и по 25-30 тысяч людей умерли, и они ничего не могут с этим сделать.

Зеленский вовремя всё увидел и спас тысячи жизней, которые в наших нищих больницах с нищими людьми не смогли бы спасти. Поэтому давайте лучше скажем ему спасибо, а не будем обзывать клоуном и тем, кто ничего не соображает», — написал Редкач в своём «инстаграме».